Vaccini AstraZeneca, picco di rinunce in tutta Italia. Con la raccomandazione di Aifa, piano da rifare per 29 milioni di under 60 (Di venerdì 9 aprile 2021) La confusa comunicazione da parte dell’Agenzia europea del farmaco ha aperto, piuttosto che chiudere, un nuovo caso sul vaccino AstraZeneca. I Paesi membri continuano cosi ad andare in ordine sparso con l’Italia che, in linea con quanto fatto in altre parti d’Europa, ha deciso di raccomandare l’uso del vaccino sviluppato da Oxford alla popolazione over 60. Una decisione che più che tranquillizzare ha portato a centinaia di rinunce in tutta Italia. Ieri, la regione Lombardia ha aperto le vaccinazioni ai 70enni dopo che nella fascia 75-79 ci sono state meno adesioni del previsto. In Sicilia le disdette sono state del 70%. Sfiducia anche in Puglia dove una dose su due viene rifiutata. Va meglio in altre Regioni dove il piano vaccinale sembra tenere. Quello che preoccupa è pero la ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 aprile 2021) La confusa comunicazione da parte dell’Agenzia europea del farmaco ha aperto, piuttosto che chiudere, un nuovo caso sul vaccino. I Paesi membri continuano cosi ad andare in ordine sparso con l’che, in linea con quanto fatto in altre parti d’Europa, ha deciso di raccomandare l’uso del vaccino sviluppato da Oxford alla popolazione over 60. Una decisione che più che tranquillizzare ha portato a centinaia diin. Ieri, la regione Lombardia ha aperto le vaccinazioni ai 70enni dopo che nella fascia 75-79 ci sono state meno adesioni del previsto. In Sicilia le disdette sono state del 70%. Sfiducia anche in Puglia dove una dose su due viene rifiutata. Va meglio in altre Regioni dove ilvaccinale sembra tenere. Quello che preoccupa è pero la ...

Advertising

TgLa7 : Vaccini, #Francia: chi ha avuto la prima dose con #AstraZeneca e ha meno di 55 anni avrà la seconda dose con Pfizer o Moderna - silvia_sb_ : Presidente, lei dice che lo Stato i vaccini non ve li ha dati e fate fatica a convincere gli abruzzesi a farsi inoc… - fattoquotidiano : Vaccini tra rinunce e incognite sulla distribuzione: cosa cambia con lo stop di Astrazeneca agli under 60 - elespaterlini1 : RT @mariamacina: #Draghi ha affrontato la delicata questione vaccini, dopo la nuova circolare sul siero Astrazeneca: approvato dai 18 anni… - CordioliMirco : RT @SalLegna: @AndreaOrlandosp @paoloxbaroni @LaStampa Ministro ma se non ci sono vaccini per gli anziani, come si fa a “promettere” che da… -