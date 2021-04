Uomini e Donne: Valentina Autiero Contro Samantha Curcio! (Di venerdì 9 aprile 2021) Anche se Valentina Autiero ha lasciato Uomini e Donne, continua a fare sentire la sua presenza. L’ex dama del Trono Over dal carattere forte, ha detto la sua su due degli attuali protagonisti del programma: Samantha Curcio e Luca Cenerelli. Scopriamo i dettagli! Valentina Autiero, l’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne, ha commentato quanto in questo periodo sta succedendo nel programma. La romana ha condiviso su Instagram il suo parere, concentrandosi in modo particolare sulla tronista Samantha Curcio e su uno degli ultimi cavalieri arrivati nel parterre maschile, Luca Cenerelli. Ciò che non è piaciuto a Valentina della giovane tronista, è l’ennesimo attacco al suo corteggiatore Alessio sul suo ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 9 aprile 2021) Anche seha lasciato, continua a fare sentire la sua presenza. L’ex dama del Trono Over dal carattere forte, ha detto la sua su due degli attuali protagonisti del programma:Curcio e Luca Cenerelli. Scopriamo i dettagli!, l’ex dama del Trono Over di, ha commentato quanto in questo periodo sta succedendo nel programma. La romana ha condiviso su Instagram il suo parere, concentrandosi in modo particolare sulla tronistaCurcio e su uno degli ultimi cavalieri arrivati nel parterre maschile, Luca Cenerelli. Ciò che non è piaciuto adella giovane tronista, è l’ennesimo attacco al suo corteggiatore Alessio sul suo ...

