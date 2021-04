Tommaso Stanzani, le parole dopo Amici 20: “Eliminazione inaspettata” (Di venerdì 9 aprile 2021) Tommaso Stanzani ha lasciato la scuola di Amici sabato scorso dopo l’Eliminazione al serale. Ecco le sue dichiarazioni a freddo È passata quasi una settimana da quando è stato eliminato… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 9 aprile 2021)ha lasciato la scuola disabato scorsol’al serale. Ecco le sue dichiarazioni a freddo È passata quasi una settimana da quando è stato eliminato… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

asiabeft : RT @giomatrash: Il re ?Tommaso Stanzani ? once said: #Amici20 - Morretz97 : RT @floresxart: il modo in cui non supererò mai tommaso stanzani #tommaleo - icallhnz : Io 'A me piacciono solo i ragazzi dai 30 anni in su' Tommaso Stanzani esiste, sempre io - cazzonesobro : RT @cazzonesobro: io dopo aver letto che tommaso stanzani è arrivato su twitter per noi - cazzonesobro : RT @cazzonesobro: tommaso stanzani l'unico che conta è sbarcato su twitter -