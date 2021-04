Sul M5S Letta ascolti Renzi (Di venerdì 9 aprile 2021) Molte volte il Pd avrebbe fatto bene a non ascoltare Matteo Renzi, come quando decise di dar vita al Conte bis. Da alcuni mesi, però, alcuni consigli del rottamatore potrebbero essere proficuamente seguiti al Nazareno. Lo dimostra quanto accaduto con la nascita del governo Draghi e lo conferma il recente incontro avvenuto tra Enrico Letta e Matteo Renzi. Il tema al centro del colloquio è stato quello delle prossime elezioni amministrative. Letta è molto deciso a consolidare l’alleanza con il M5s a guida Giuseppe Conte, in parte, forse, alLettato da alcuni sondaggi, in parte accattivato dalla strategia teorizzata da Goffredo Bettini e in parte affascinato dall’idea di riproporre l’antico feticcio dell’Ulivo. Si tratterebbe, cioè, di certificare il passaggio dal centrosinistra al ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 aprile 2021) Molte volte il Pd avrebbe fatto bene a non ascoltare Matteo, come quando decise di dar vita al Conte bis. Da alcuni mesi, però, alcuni consigli del rottamatore potrebbero essere proficuamente seguiti al Nazareno. Lo dimostra quanto accaduto con la nascita del governo Draghi e lo conferma il recente incontro avvenuto tra Enricoe Matteo. Il tema al centro del colloquio è stato quello delle prossime elezioni amministrative.è molto deciso a consolidare l’alleanza con il M5s a guida Giuseppe Conte, in parte, forse, alto da alcuni sondaggi, in parte accattivato dalla strategia teorizzata da Goffredo Bettini e in parte affascinato dall’idea di riproporre l’antico feticcio dell’Ulivo. Si tratterebbe, cioè, di certificare il passaggio dal centrosinistra al ...

Advertising

CarloCalenda : Apriamo una discussione sulle vostre/nostre proposte per giovani, donne e bambini. Su come la sanità può reggere la… - VittorioSgarbi : #sardegna La tipa con il busto di Mussolini e il sorriso asinino è quella analfabeta di Desiré Manca (M5S). Da gior… - pfmajorino : Ho visto che #M5S sdogana forme di finanziamento pubblico ai partiti. Io farei di più: lo reintrodurrei proprio co… - mptuitter : RT @il_cappellini: Interessante pezzo di Montanari sul nuovo presunto Caravaggio scoperto in Spagna. Dice che per garantire sull'autenticit… - Bruno79577450 : RT @CarloCalenda: Apriamo una discussione sulle vostre/nostre proposte per giovani, donne e bambini. Su come la sanità può reggere la prova… -