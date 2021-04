Sky Italia vara un maxi piano di esuberi: previste quasi 3mila uscite (Di venerdì 9 aprile 2021) Il maxi piano di esuberi di Sky Italia: previste quasi 3mila uscite su 11mila addetti. ROMA – E’ stato reso noto il maxi piano di esuberi di Sky Italia. Il gruppo media con a capo maximo Ibarra ha reso noto le modalità di uscita di circa 3mila dipendenti sugli 11mila addetti che fanno capo alla multinazionale. Non si tratta di licenziamenti, ma il passo indietro dei lavoratori avverrà sulla base di accordi nel prossimo quadriennio. uscite che consentiranno all’azienda di risparmia circa 300 milioni di euro. Dura la reazione dei sindacati Il piano di Sky non è condiviso dai sindacati. “E’ un progetto che ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 9 aprile 2021) Ildidi Skysu 11mila addetti. ROMA – E’ stato reso noto ildidi Sky. Il gruppo media con a capomo Ibarra ha reso noto le modalità di uscita di circadipendenti sugli 11mila addetti che fanno capo alla multinazionale. Non si tratta di licenziamenti, ma il passo indietro dei lavoratori avverrà sulla base di accordi nel prossimo quadriennio.che consentiranno all’azienda di risparmia circa 300 milioni di euro. Dura la reazione dei sindacati Ildi Sky non è condiviso dai sindacati. “E’ un progetto che ...

