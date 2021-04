Serie C, le partite visibili in diretta su Sky (Di venerdì 9 aprile 2021) Tra sabato 10 e domenica 11 aprile, saranno 12 i match della 35^giornata di Campionato trasmessi in diretta pay-per-view su Sky Primafila.Queste le partite visibili su Sky:Sabato 10 aprile ore 15.00 - Albinoleffe-Carrarese (Sky Sport 253, telecronaca Alessandro Sugoni) ore 15.00 - Palermo-Vibonese (Sky Sport 254, telecronaca Dario Massara) ore 17.30 - Avellino-Bari (Sky Sport 253, telecronaca Daniele Barone) Domenica 11 aprile ore 12.30 - Juventus U23-Pontedera (Sky Sport 254, telecronaca Paolo Redi) ore 12.30 - Cavese-Teramo (Sky Sport 255, telecronaca Alessandro Sugoni) ore 15.00 - Como-Grosseto (Sky Sport 254, telecronaca Davide Polizzi) ore 15.00 - Perugia-Triestina (Sky Sport 255, telecronaca Antonio Nucera) ore 15.00 - Padova-Gubbio (Sky Sport 256, telecronaca Geri De Rosa) ore 17.30 - Pro Sesto-Alessandria (Sky Sport 254, ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 9 aprile 2021) Tra sabato 10 e domenica 11 aprile, saranno 12 i match della 35^giornata di Campionato trasmessi inpay-per-view su Sky Primafila.Queste lesu Sky:Sabato 10 aprile ore 15.00 - Albinoleffe-Carrarese (Sky Sport 253, telecronaca Alessandro Sugoni) ore 15.00 - Palermo-Vibonese (Sky Sport 254, telecronaca Dario Massara) ore 17.30 - Avellino-Bari (Sky Sport 253, telecronaca Daniele Barone) Domenica 11 aprile ore 12.30 - Juventus U23-Pontedera (Sky Sport 254, telecronaca Paolo Redi) ore 12.30 - Cavese-Teramo (Sky Sport 255, telecronaca Alessandro Sugoni) ore 15.00 - Como-Grosseto (Sky Sport 254, telecronaca Davide Polizzi) ore 15.00 - Perugia-Triestina (Sky Sport 255, telecronaca Antonio Nucera) ore 15.00 - Padova-Gubbio (Sky Sport 256, telecronaca Geri De Rosa) ore 17.30 - Pro Sesto-Alessandria (Sky Sport 254, ...

