Scuola, studenti in protesta a Piazza Vittorio: 'Basta classi pollaio, per la ripartenza sicura bisogna dimezzarle' (Di venerdì 9 aprile 2021) «Nel prossimo anno scolastico le classi saranno mediamente formate da 25, 27 e anche 30 o più alunne e alunni e questo significa la negazione di una didattica pienamente inclusiva, perché inevitabilmente gli ultimi resteranno ancora più indietro. Un errore questo già commesso e già visto. Con questi numeri sarà impossibile ricominciare con una didattica in presenza al 100% per tutte e tutti. E alle prime avvisaglie di ripresa dei contagi, anche blanda, la soluzione sarà di nuovo quella di richiudere.Ma il tempo non è ancora esaurito: la determinazione degli organici – quelli che poi determinano il numero di alunne e alunni per classe – è ancora provvisoria e può essere modificata».Sono queste le parole delle organizzazioni studentesche di Roma e dei Castelli Romani che hanno indetto un'assemblea pubblica nei giardini di Piazza ...

Ultime Notizie dalla rete : Scuola studenti Guardiamoci allo specchio, please! ... e sempre, gli studenti delle elementari e della prima media? Percorsi alternativi ritenuti ... Ma questi ragazzi erano già vittime di una scuola che da decenni non riesce a perseguire il suo scopo ...

Ultimissimi giorni per ottenere oltre 2.000 euro di borsa di studio per figli studenti Il primo bando si rivolge agli studenti che in riferimento all'anno scolastico 2019/20 risultavano frequentare: la scuola primaria di primo grado oppure la scuola secondaria di primo e secondo grado. ...

Scuola, la sfida è restare in classe fino a giugno. Il caso dei tamponi agli studenti Corriere della Sera Studenti "registi" dei propri programmi "Lo sguardo della scuola" parte dal presupposto che padroneggiare il linguaggio ... si sta esprimendo in un’attività pratico-tecnica in cui gli studenti sono pienamente coinvolti: dalle riprese al ...

Occupato il liceo classico Carducci Una trentina di studenti ha occupato questa mattina il liceo Carducci, in via Beroldo, in zona Loreto, a Milano. I ragazzi sono ...

