Rissa tra l’attrice Giulia Elettra Gorietti e una tabaccaia: “Insulti e minacce per la mascherina” (Di venerdì 9 aprile 2021) “La signora mi ha alzato le mani perché le ho chiesto di indossare la mascherina“: inizia così lo sfogo dell’attrice Giulia Elettra Gorietti. La trentaduenne ha avuto uno scontro con una tabaccaia di Roma che, secondo quanto racconta, non si sarebbe attenuta alle norme anti-Covid che prevedono l’uso della mascherina. Gorietti ha pubblicato un video in cui la donna inveisce contro di lei. Poi, è arrivata anche la versione della tabaccaia. Ma andiamo con ordine. Il video dello scontro tra Giulia Elettra Gorietti e la tabaccaia Nel video pubblicato da Giulia Elettra Gorietti, si sente la tabaccaia che ... Leggi su cityroma (Di venerdì 9 aprile 2021) “La signora mi ha alzato le mani perché le ho chiesto di indossare la“: inizia così lo sfogo del. La trentaduenne ha avuto uno scontro con unadi Roma che, secondo quanto racconta, non si sarebbe attenuta alle norme anti-Covid che prevedono l’uso dellaha pubblicato un video in cui la donna inveisce contro di lei. Poi, è arrivata anche la versione della. Ma andiamo con ordine. Il video dello scontro trae laNel video pubblicato da, si sente lache ...

