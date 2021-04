Rende ospiterà la serie A di Goallball e la finale di Coppa Italia di Torball

(Di sabato 10 aprile 2021) Foto di Gerry Penny / Ansa La città digli importanti eventi dellaA di Goalball e ladidiSaràl’epicentro nazionale del “Goalball” e del “”. Le discipline sportive più praticate nell’ambito della FISPIC (Federazionena Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi) hanno inserito in calendario un doppio evento, Campionato NazionaleA di Goalball (16-17 aprile) edi(15-16 maggio), che promette di regalare emozioni intense e soprattutto la possibilità di far conoscere due attività che nel tempo si sono evolute dando la possibilità a ...

Rende ospiterà

