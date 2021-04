Piera Maggio e il dolore oltraggiato di una madre (Di venerdì 9 aprile 2021) . In questi ultimi giorni è tristemente saltato agli occhi della ribalta mediatica il caso di Denise Pipitone. La bambina scomparsa il primo Settembre 2004 da Mazara del Vallo in provincia di Trapani. Da 17 anni, Piera Maggio cerca incessantemente la sua piccola Denise, ma invano. Da L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Serie TV Rai, un successo dopo l’altro Torna Mattino 5 dal 9 settembre Carola Rackete ospite da Fazio, è polemica Don Matteo 12, le novità della serie Rai Uccide la figlia consenziente, condannata 3 anni a Palermo Denise Pipitone slitta a domani l’esito dell’esame del sangue Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 9 aprile 2021) . In questi ultimi giorni è tristemente saltato agli occhi della ribalta mediatica il caso di Denise Pipitone. La bambina scomparsa il primo Settembre 2004 da Mazara del Vallo in provincia di Trapani. Da 17 anni,cerca incessantemente la sua piccola Denise, ma invano. Da L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Serie TV Rai, un successo dopo l’altro Torna Mattino 5 dal 9 settembre Carola Rackete ospite da Fazio, è polemica Don Matteo 12, le novità della serie Rai Uccide la figlia consenziente, condannata 3 anni a Palermo Denise Pipitone slitta a domani l’esito dell’esame del sangue

Advertising

antoclerici : Terribile, allucinante quello che hanno fatto alla tv russa. Un reality con tanto di busta e suspance sulla pelle d… - StefanoGuerrera : Barbara D’Urso che si indigna per il programma russo - perché è inaccettabile - ma manda una sua inviata sotto casa… - caterinabalivo : Tutti noi abbiamo sperato in un finale diverso ma mi auguro che questo clamore non sia stato vano e che presto una… - emy9520 : RT @SamuelMontegra1: “Oggi il dolore ha assunto un retro gusto di rabbia e frustrazione, per tutto quello che è successo. Non so dove, non… - Mariari64390155 : RT @CerchiamoDenise: ?? Questo account è gestito da Piera Maggio e Mary Falco ?? -