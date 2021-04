Partite IVA, che cos’è l'”anno bianco” dei lavoratori autonomi (Di venerdì 9 aprile 2021) Le Partite Iva sono state inserite nel DL Sostegni sia al livello di erogazioni che di esonero contributivo. Il 2021 è l’anno bianco. Le Partite IVA sono senza dubbio state penalizzate dalle conseguenze economiche del Covid. Nella prima tornata di ristori il supporto per i professionisti autonomi non è stato adeguato alle aspettative. I rappresentanti L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 9 aprile 2021) LeIva sono state inserite nel DL Sostegni sia al livello di erogazioni che di esonero contributivo. Il 2021 è l’. LeIVA sono senza dubbio state penalizzate dalle conseguenze economiche del Covid. Nella prima tornata di ristori il supporto per i professionistinon è stato adeguato alle aspettative. I rappresentanti L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

LegaSalvini : “SPERANZA NON CAPISCE IL DRAMMA DELLE PARTITE IVA MA DOVRÀ CEDERE” Intervista a Matteo Salvini su La Verità - MolinariRik : La violenza va condannata, ma la disperazione dei non garantiti, delle partite iva, deve trovare risposte da parte… - chiaragribaudo : Tirocini, apprendistato, PNRR, giovani partite IVA... Un utile confronto con @AndreaOrlandosp sulle priorità per le… - AGalli99 : RT @AngeloMellone: Volevo far notare un particolare. Le partite Iva, i piccoli imprenditori, i commercianti ieri gridavano 'fateci lavorare… - lilith975 : RT @MarsellaLuca: Anche stamattina in piazza del Popolo a Roma con partite iva e autonomi. Non faremo passi indietro e restiamo al fianco d… -