Olimpia Milano-Bayern Monaco, Eurolega: programma, orari, tv. Le date dei playoff (Di venerdì 9 aprile 2021) Ettore Messina contro Andrea Trinchieri, Olimpia AX Armani Exchange Milano contro Bayern Monaco: il ritorno ai quarti di finale del club lombardo dopo sette anni coincide anche con un vero e proprio derby in panchina, tra il maggiore degli allenatori italiani di questa epoca e l’uomo che, della nuova generazione, maggiori consensi nella comunità cestistica ha saputo, con merito, riscuotere. Nei due incontri di stagione regolare, le cose sono andate in maniera diametralmente opposta: Milano ha saputo vincere alla primissima partita con un tiro vincente di Shavon Shields per il 79-81 in terra bavarese, mentre al Forum si è invece avuto un nettissimo 75-51. Il Bayern è riuscito a raggiungere il quinto posto proprio all’ultima giornata, battendo il Barcellona al Palau ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) Ettore Messina contro Andrea Trinchieri,AX Armani Exchangecontro: il ritorno ai quarti di finale del club lombardo dopo sette anni coincide anche con un vero e proprio derby in panchina, tra il maggiore degli allenatori italiani di questa epoca e l’uomo che, della nuova generazione, maggiori consensi nella comunità cestistica ha saputo, con merito, riscuotere. Nei due incontri di stagione regolare, le cose sono anin maniera diametralmente opposta:ha saputo vincere alla primissima partita con un tiro vincente di Shavon Shields per il 79-81 in terra bavarese, mentre al Forum si è invece avuto un nettissimo 75-51. Ilè riuscito a raggiungere il quinto posto proprio all’ultima giornata, battendo il Barcellona al Palau ...

