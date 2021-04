Nikolaj Coster-Waldau torna in tv con la serie The Second Home (Di venerdì 9 aprile 2021) L'attore Nikolaj Coster-Waldau sarà il protagonista e produttore di una miniserie tratta dal romanzo intitolato The Second Home. Nikolaj Coster-Waldau ritornerà sugli schermi televisivi con una miniserie tratta dal romanzo The Second Home, scritto da Christina Clancy. L'attore, conosciuto dal pubblico televisivo per il ruolo di Jaime Lannister in Il Trono di Spade, sarà inoltre coinvolto come produttore esecutivo. La serie The Second Home racconterà la storia di due famiglie, i Gordon e i Shaw, durante un'estate trascorsa a Cape Cod. Raccontata attraverso due generazioni, la storia esplora come un devastante segreto possa rovinare un ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 9 aprile 2021) L'attoresarà il protagonista e produttore di una minitratta dal romanzo intitolato Theritornerà sugli schermi televisivi con una minitratta dal romanzo The, scritto da Christina Clancy. L'attore, conosciuto dal pubblico televisivo per il ruolo di Jaime Lannister in Il Trono di Spade, sarà inoltre coinvolto come produttore esecutivo. LaTheracconterà la storia di due famiglie, i Gordon e i Shaw, durante un'estate trascorsa a Cape Cod. Raccontata attraverso due generazioni, la storia esplora come un devastante segreto possa rovinare un ...

