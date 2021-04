Masters1000 Montecarlo 2021: tabellone. Sinner-Djokovic al secondo turno? Fognini vede Medvedev (Di venerdì 9 aprile 2021) È stato sorteggiato il tabellone del Masters 1000 di Montecarlo, in programma nel Principato da domenica 11 a domenica 18 aprile. La kermesse sulla terra rossa della Riviera torna a essere protagonista dopo l’edizione saltata nel 2020 a causa dell’emergenza sanitaria. Due anni fa si impose Fabio Fognini, primo italiano a trionfare in un torneo di tennis di questa categoria. Spicca subito un possibile secondo turno tra Novak Djokovic e Jannik Sinner. L’altoatesino, reduce dalla finale persa al Masters 1000 di Miami, esordirà contro lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas e, in caso di vittoria, se la dovrà vedere contro il serbo, attuale numero 1 al mondo. tabellone durissimo per l’azzurro che, in caso di impresa contro Nole, potrebbe ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) È stato sorteggiato ildel Masters 1000 di, in programma nel Principato da domenica 11 a domenica 18 aprile. La kermesse sulla terra rossa della Riviera torna a essere protagonista dopo l’edizione saltata nel 2020 a causa dell’emergenza sanitaria. Due anni fa si impose Fabio, primo italiano a trionfare in un torneo di tennis di questa categoria. Spicca subito un possibiletra Novake Jannik. L’altoatesino, reduce dalla finale persa al Masters 1000 di Miami, esordirà contro lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas e, in caso di vittoria, se la dovràre contro il serbo, attuale numero 1 al mondo.durissimo per l’azzurro che, in caso di impresa contro Nole, potrebbe ...

sax0lino : @fanpage Sorteggio sfortunato per Djockovic, dalla parte di Sinner nel tabellone #Masters1000 Montecarlo - fanpage : Sorteggio sfortunato per Sinner, dalla parte di Djockovic nel tabellone #Masters1000 Montecarlo - claradistaso : RT @LorenzoAndreol4: Masters1000 di #Montecarlo, i sorteggi degli azzurri: #Sinner vs Ramos Vinolas #Sonego vs Fucsovics #Musetti vs Karat… - MarcoBeltrami79 : Tabellone Masters 1000 Montecarlo: Sinner dalla parte di Djokovic #Sinner #Masters1000 #montecarlo - apicella57 : RT @LorenzoAndreol4: Masters1000 di #Montecarlo, i sorteggi degli azzurri: #Sinner vs Ramos Vinolas #Sonego vs Fucsovics #Musetti vs Karat… -