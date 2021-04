L’ultima di Grillo: corsi online per i 5 Stelle che vogliono tornare in tv (Di venerdì 9 aprile 2021) Succede anche questo, al Movimento Cinque Stelle 2.0. Quello ormai lontanissimo parente della formazione arrembante che riempiva le piazze e prometteva guerra alla casta politica, diventato col tempo docilissimo animale da salotto per i potenti. E che ora vede i propri esponenti frequentare corsi a distanza, in rigorosa Dad, su come comportarsi davanti alle telecamere di uno studio televisivo e sfruttare al meglio i social per ritagliarsi una giusta immagine. Pena, in caso contrario, il divieto di apparire in tv. Come riportato dal Foglio in queste ore, infatti, i parlamentari Cinque Stelle sono stati invitati dal comico genovese a seguire un “seminario sulla transizione ecologica e solidale, con tanto di slide e documenti da scaricare. A tenerlo Marco Morosini, ghost writer di Grillo per anni finito per un po’ nel ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 9 aprile 2021) Succede anche questo, al Movimento Cinque2.0. Quello ormai lontanissimo parente della formazione arrembante che riempiva le piazze e prometteva guerra alla casta politica, diventato col tempo docilissimo animale da salotto per i potenti. E che ora vede i propri esponenti frequentarea distanza, in rigorosa Dad, su come comportarsi davanti alle telecamere di uno studio televisivo e sfruttare al meglio i social per ritagliarsi una giusta immagine. Pena, in caso contrario, il divieto di apparire in tv. Come riportato dal Foglio in queste ore, infatti, i parlamentari Cinquesono stati invitati dal comico genovese a seguire un “seminario sulla transizione ecologica e solidale, con tanto di slide e documenti da scaricare. A tenerlo Marco Morosini, ghost writer diper anni finito per un po’ nel ...

