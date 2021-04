ll pallone di Sky si buca | annuncia 2 500 esuberi

(Di venerdì 9 aprile 2021) Sky presenta il suo piano aziendale di trasformazione, con cui si prevedono tra le 2.500 e le 3mila uscite sugli 11mila dipendenti diretti e indiretti che fanno capo all’azienda. Il progetto, che ha come obiettivo la modifica del modello operativo, è stato avanzato ai sindacati del settore. Le uscite (pari quindi a circa il 25% della forza lavoro complessiva) sempre secondo quanto si apprende saranno attuate a tendere in quattro anni senza il ricorso a licenziamenti. Una diretta conseguenza della perdita dei diritti della Serie A, con Dazn principale protagonsta. A Sky rimarrà comunque la Champions League e c’è ancora da giocare la partita sulle tre partite in co-esclusiva anche se, per ora, le due offerte da 70 milioni e, la seconda, da 87,5 milioni, non sono bastate. Si parla di una base d’asta tra i 110 e i 120 milioni nel nuovo bando che sta configurando la Lega Calcio.

rimarrà comunque la Champions League e c'è ancora da giocare la partita sulle tre partite in co - esclusiva anche se, per ora, le due offerte da 70 milioni e, la seconda, da 87,5 milioni, non ...In un'intervista rilasciata da Adriano Galliani aSport nell'Aprile di due anni fa l'attuale ... quando Pogba al termine di una rocambolesca azione sotto misura insaccava un beffardoalle ...Le uscite, pari a 25% della forza lavoro complessiva, saranno attuate in quattro anni senza il ricorso a licenziamenti ...Precisazione non da poco quest’ultima, sottolinea Il Sole 24 Ore, in base alla quale ad aggiudicarsi i diritti di trasmissione delle partite possono essere contemporaneamente più soggetti. Arriva così ...