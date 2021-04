LIVE Palermo-Vibonese | la conferenza stampa di mister Filippi | segui la diretta su Mediagol it

(Di venerdì 9 aprile 2021) Poco meno di ventiquattro ore e sarà.Sabato 10 aprile, alle ore 15.00, allo Stadio "Renzo Barbera", Alberto Pelagotti e compagni affronteranno gli uomini di Giorgio Roselli. Dito, le dichiarazioni rilasciate dal tecnico delGiacomo, che interverrà inalla vigilia del match valido per la trentacinquesima giornata del Girone C del campionato di Serie C.latestuale su.it.eventoid=1046745

L'allenatore del, Giacomo Filippi , interviene in conferenza stampa per presentare la sfida contro la Vibonese . I rosa vengono dalla cocente sconfitta di Monopoli e affronteranno i calabresi senza Lucca. ...Attiva tutti Salva impostazioni Edit withCSS"Dobbiamo essere bravi a sfruttare il fatto che hanno avuto pochi giorni di riposo. Mio padre è siciliano, della provincia di Trapani" ...Una situazione che fa ben sperare i rosanero di avere al 100% il miglior marcatore della squadra per i playoff ...