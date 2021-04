L’Isola dei Famosi: Beppe Braida lascia il reality (Di venerdì 9 aprile 2021) Per gravi motivi familiari sopraggiunti nelle ultime ore, Beppe Braida ha deciso di lasciare L’Isola dei Famosi Primo ritiro ufficiale per la quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi: il comico torinese Beppe Braida ha deciso di lasciare il reality a causa di gravi motivi familiari sopraggiunti nelle ultime ore. La notizia ha gettato nel dispiacere il resto dei naufraghi che hanno salutato Braida stringendolo in un caloroso abbraccio. Anticipazioni Il ritiro di Beppe Braida sarà indubbiamente al centro della prossima puntata in prime time delL’Isola dei Famosi, condotta su Canale 5 da Ilary Blasi e in onda ... Leggi su zon (Di venerdì 9 aprile 2021) Per gravi motivi familiari sopraggiunti nelle ultime ore,ha deciso diredeiPrimo ritiro ufficiale per la quindicesima edizione dedei: il comico torineseha deciso dire ila causa di gravi motivi familiari sopraggiunti nelle ultime ore. La notizia ha gettato nel dispiacere il resto dei naufraghi che hanno salutatostringendolo in un caloroso abbraccio. Anticipazioni Il ritiro disarà indubbiamente al centro della prossima puntata in prime time deldei, condotta su Canale 5 da Ilary Blasi e in onda ...

