Le Iene attaccano la Gruber per un bacio senza mascherina | “Chi di mascherina ferisce”

(Di venerdì 9 aprile 2021) LeLilliper un, ricordandole come aveva attaccato la Boschi per lo stesso motivo. Di certo vi ricorderete del putiferio mediatico e social che si è alzato lo scorso dicembre quando Lilliha ospitato ad ‘Otto e Mezzo‘ Maria Elena Boschi. La conduttrice ha infatti incalzato l’onorevole facendole notare che in quanto personaggio pubblico dovrebbe dare il buon esempio e con il suo comportamento non l’aveva dato. La giornalista si riferiva alle foto pubblicate dal settimanale ‘Chi‘ in cui la Boschi ed il fidanzato erano stati immortalati mentre si scambiavano una mascherine abbassate. Dopo quell’episodio, sui social si è creata una corrente abbastanza numerosa di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Iene attaccano

LE IENE

... generalmente, infatti, non sia vicenda. Tuttavia, esistono delle situazioni in cui la ... Leoni eLe dinamiche descritte nel film Disney Il re leone non sono poi così fantasiose. Leoni e ...... generalmente, infatti, non sia vicenda. Tuttavia, esistono delle situazioni in cui la ... Leoni eLe dinamiche descritte nel film Disney Il re leone non sono poi così fantasiose. Leoni e ...Noemi torna a Le Iene a 5 anni dalla sua ultima intervista, nel 2016, e rivela quanti chili pesa ora che è fortemente ...La cantante Noemi, intervistata dal programma televisivo Le Iene, ha rivelato che è stata vittima di bullismo prima per il suo peso e poi per il dimagrimento. Non solo dalle sue parole emerge una tesi ...