La conduttrice Andrea Delogu nuda posa immersa nella natura (Di venerdì 9 aprile 2021) Andrea Delogu posa per l’amica pittrice Ema Stokholma Bella e sensuale posa di spalle nuda immersa nella natura: Andrea Delogu si mostra così senza veli nelle opere dell’amica Ema Stokholma, che è pittrice. Non è la prima volta che Andrea posa per lei. Così prendendo spunto da una foto pubblicata dalla conduttrice, è nato il dipinto, che ha riscosso un grande successo social tanto che è stato commentato anche da amici vip delle due donne. Andrea ha condiviso non solo la foto dell’opera ma ha anche aggiunto questo commento: “La mia migliore amica è un’artista vera, di quelle che lasciano un segno e che rendono la realtà più sentita. Ti fa sentire così ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 9 aprile 2021)per l’amica pittrice Ema Stokholma Bella e sensualedi spallesi mostra così senza veli nelle opere dell’amica Ema Stokholma, che è pittrice. Non è la prima volta cheper lei. Così prendendo spunto da una foto pubblicata dalla, è nato il dipinto, che ha riscosso un grande successo social tanto che è stato commentato anche da amici vip delle due donne.ha condiviso non solo la foto dell’opera ma ha anche aggiunto questo commento: “La mia migliore amica è un’artista vera, di quelle che lasciano un segno e che rendono la realtà più sentita. Ti fa sentire così ...

