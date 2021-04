Juve Stabia-Catanzaro rinviata a mercoledì 21 aprile

Advertising

Stavolta il Catanzaro si ferma causa Covid . La Lega Pro ha accolto la richiesta di rinvio della sfida in programma domenica contro la, stabilendo già ora la data del recupero: il match si giocherà mercoledì 21 aprile ore 15.00. LA NOTA DELLA LEGA PRO : ''Preso atto dell'istanza presentata dalla società Catanzaro ai sensi ...Bucolo, intervistato da 'UnicaSport', ha parlato del suo periodo in Basilicata: "Domenica abbiamo giocato l'ottava partita in 21 giorni ed è stata veramente dura contro lache arriva da ...La S.S. Juve Stabia comunica che, la Lega Pro con comunicato del 09-04-2021 ha disposto, su istanza dell’U.S. Catanzaro il rinvio della gara di domenica 11 aprile 2021 a mercoledì 21 aprile 2021, Stad ...La Juve Stabia ha comunicato di aver preso atto dell’istanza presentata dal Catanzaro, le cui disposizioni sono state emanate per disciplinare l’attuale fase conseguente l’emergenza epidemiologica. A ...