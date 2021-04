Jovic | “A fine stagione tornerò al Real Madrid Eintracht club speciale per me”

(Di venerdì 9 aprile 2021) In un’intervista concessa alla Bild, Lukaha annunciato che atornerà alla base, alcon cui ha un contratto fino al 2025: “Tutti sanno che sono ufficialmente un giocatore del, ci. È logico che non possa parlare della mia carriera per qualche mese”. L’attaccante ha poi parlato della suain Bundesliga con la maglia dell’Francoforte: “Sono consapevole di poter fare di più per aiutare la squadra a ottenere una posizione ache si merita dopo tutto quello che diamo. L’è unper me. A ...

Advertising

TheBest1899 : Quanto cazzo ho goduto per la merda di Jovic. Alla fine ho avuto ragione io, strano ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Jovic fine

alfredopedulla.com

, di proprietà del Real Madrid, aveva preferito declinare convinto di potersi giocare le sue ... Dopo un buon avvio però il serbo è entrato in una nuova crisi che lo riporterà a Madrid a...Stojkovic voleva vincerla e a 10' dallaha tolto uno stanco Tadic per inserire il trequartista ... Mitrovic 6,5 (44' stsv). A disposizione: Rajkovic, Petkovic, Spajic, Nikolic, A. Zivkovic, ...Il ritorno all’Eintracht Francoforte non sta portando i frutti sperati; Luka Jovic, tolta la doppietta all’esordio contro lo Schalke, squadra non proprio ideale per giudicare un giocatore, ha deluso l ...Jovic, di proprietà del Real Madrid ... Dopo un buon avvio però il serbo è entrato in una nuova crisi che lo riporterà a Madrid a fine stagione. Appena tre le reti segnate in 11 partite e un digiuno ...