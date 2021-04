“Inutile aspettare maggio se si può riaprire a metà aprile” Salvini torna alla carica

(Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr – “se si può“: Matteocon le riaperture, invocate anche da tanti presidenti di Regione. “I dati scientifici e i dati medici, per fortuna, in diverse zone d’Italia permetterebbero già dal mese didi ricominciare a lavorare. Se la situazione sanitaria è positiva già da, cosa diciamo a queste migliaia di lavoratori? Che devonoun mese perché la scienza vale quando si chiude ma non vale quando si apre?”.: “quando i dati sono da zona gi” Anche in risposta al ministro per gli Affari ...

(Adnkronos) - 'I dati scientifici e i dati medici, per fortuna, in diverse zone d'Italia permetterebbero già dal mese di aprile di ricominciare a lavorare. Che devono aspettare un mese perché la scien ...