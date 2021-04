Inghilterra-Scozia, la prima diretta televisiva – 9 aprile 1938 – VIDEO (Di venerdì 9 aprile 2021) Il 9 aprile 1938, in Inghilterra, si assiste alla prima diretta televisiva di una partita di calcio, evento di grande valore storico Non solo il calcio è nato in Inghilterra, ma – e forse non poteva essere altrimenti – proprio in Inghilterra è avvenuto uno dei fatti storicamente più importanti della storia del football: la prima diretta televisiva. È il 9 aprile 1938 quando la famosa rete BBC trasmette il match tra Inghilterra e Scozia in programma a Wembley, valido per il torneo interbritannico, competizione riservata alle squadre nazionali di Irlanda del Nord, Galles e, appunto, le già citate ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Il 9, in, si assiste alladi una partita di calcio, evento di grande valore storico Non solo il calcio è nato in, ma – e forse non poteva essere altrimenti – proprio inè avvenuto uno dei fatti storicamente più importanti della storia del football: la. È il 9quando la famosa rete BBC trasmette il match train programma a Wembley, valido per il torneo interbritannico, competizione riservata alle squadre nazionali di Irlanda del Nord, Galles e, appunto, le già citate ...

