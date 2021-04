I 5 solitari più popolari che potete giocare online

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 9 aprile 2021) Se siete a casa da soli e non sapete cosa fare, perché nonai 5piùdirettamente? Scopriamo quali sono Mai come in questo periodo così difficile ci siamo ritrovati a casa non sapendo cosa fare. Spesso i videogiochi non bastano e pagare per averne altri o pagare un abbonamento mensile a Netflix e company non è facile se non si lavora. Cosa possiamo fare quindi? Beh, una soluzione sarebbea carte con un amico o un familiare o, perché no, farsi un belo se si è da soli. Le carte sono da sempre un buon momento di svago, ma non tutti hanno un mazzo a casa con il quale poter. Ovviare a questo problema però non è difficile. Vi sono un’infinità di app da scaricare sul cellulare. Tuttavia se volete risparmiare spazio ...