Gianni Morandi finalmente a casa brinda | “A voi che mi avete sostenuto e riempito d’affetto”

(Di venerdì 9 aprile 2021)dimesso dall’ospedale il 7 aprile scorso, ha pubblicato su Instagram una foto di lui che festeggia il suo ritorno a. Dopo le dimissioni dall’ospedale di Cesena dove era ricoverato dall’11 marzo scorso, il cantante ha volutore con un bicchiere di vino. “Non bevevo un bicchiere di vino da un mese. Dedico questo brindisi a voi che mi”. Queste le parole dedicate allo staff dell’ospedale che ha accolto il cantante, ma anche alla moglie Anna Dan, che ha scattato la foto. I commenti arrivano a frotte e sono in tanti dal mondo dello spettacolo, come Nek e Jovanotti a dare il ben tornato aguarito: il racconto ...

...presso la Tamburvoice music studio di Alessandria all'inizio come batterista con il maestro... collaboratrice nel 1987 del trio Tozzi,, Ruggeri come violinista dell'orchestra Vivaldi. ...è tornato finalmente a casa. Dopo l'incidente che lo aveva colpito un mese fa, mentre brucia nel giardino di casa sua delle sterpaglie.ha voluto ringraziare le persone, i suoi ...Il vino si chiama Pianrosso, dell’annata 2016, la penultima in commercio. E per festeggiare ha stappato una bottiglia di Brunello di Montalcino. “Ciacci Piccolomini d’Aragona è una di punta a Montalci ...Gianni Morandi ha festeggiato il ritorno a casa nel migliore dei modi, con un buon bicchiere di Brunello di Montalcino. Appena dimesso dall’ospedale di Cesena, dove era ricoverato dall’11 marzo dopo ...