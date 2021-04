Advertising

trash_italiano : È morto il Principe Filippo. ?? - Corriere : È morto il principe Filippo di Edimburgo: aveva 99 anni - MediasetTgcom24 : Gb, è morto il principe Filippo, marito della regina Elisabetta #Filippodiedimburgo - manubachchanjj : Morto il Principe Filippo: il marito della Regina Elisabetta d'Inghilterra aveva 99 anni - oggicronacaim : E’ morto il Principe Filippo, il cordoglio dell’Associazione Internazionale Regina Elena -

Ultime Notizie dalla rete : morto principe

È con grande dispiacere che ho da poco ricevuto notizia da Buckingham Palace che Sua Altezza Reale il Duca di Edimburgo èall'età di 99 anni. Pubblicità IlFilippo ha conquistato l'affetto di generazioni nel Regno Unito, nel Commonwealth e in tutto il mondo. È stato il più longevo consorte reale nella ...ilFilippo d'Edimburgo , consorte della Regina Elisabetta II. Aveva 99 anni, 73 dei quali vissuti al fianco della Regina. Avrebbe compiuto 100 anni a giugno. Recentemente era stato ...Il presidente dello Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, ha esteso le sue condoglianze per la morte del principe Filippo di Edimburgo, marito ...Il duca di Edimburgo nel 1986 organizzò il 25'ennale del WWF. Sempre un passo indietro: per tutta la sua vita. Questo è stato il destino di Filippo, consorte di Elisabetta, mort ...