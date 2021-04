Dragusin: «Alla Juventus devi sempre dare il massimo. Rinnovo? Non vedevo l’ora» (Di venerdì 9 aprile 2021) Dragusin: «Non vedevo l’ora di firmare. Alla Juve do il mio 100%». Le dichiarazioni del giovane difensore bianconero Radu Dragusin ha parlato a Juventus TV dopo il Rinnovo del contratto fino al 2025. Rinnovo – «Le sensazioni sono buonissime, non vedevo l’ora di firmare questo contratto e rimanere fino al 2025 ho anche di più Alla Juventus. Qua son cresciuto da quando avevo 16 anni, sono felicissimo». COSA RAPPRESENTA QUESTA FIRMA – «Uno stimolo in più per dare il 100% ogni giorno. Ho capito che sono Alla Juventus e devi sempre dare il massimo». COSA HA IMPARATO ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 aprile 2021): «Nondi firmare.Juve do il mio 100%». Le dichiarazioni del giovane difensore bianconero Raduha parlato aTV dopo ildel contratto fino al 2025.– «Le sensazioni sono buonissime, nondi firmare questo contratto e rimanere fino al 2025 ho anche di più. Qua son cresciuto da quando avevo 16 anni, sono felicissimo». COSA RAPPRESENTA QUESTA FIRMA – «Uno stimolo in più peril 100% ogni giorno. Ho capito che sonoil». COSA HA IMPARATO ...

Advertising

GIUSPEDU : RT @86_longo: Ag. #Dragusin a @TUTTOJUVE_COM : 'Al giocatore si erano interessati Crystal Palace, Newcastle, Lipsia, Wolfsburg e anche il T… - 86_longo : Ag. #Dragusin a @TUTTOJUVE_COM : 'Al giocatore si erano interessati Crystal Palace, Newcastle, Lipsia, Wolfsburg e… - sportli26181512 : L'agente: 'Ecco i 5 club che hanno cercato Dragusin. Ma lui voleva solo rinnovare': L'agente: 'Ecco i 5 club che ha… - Freddyascott : @MarcelloChirico: ‘Tutti pazzi per Dybala. Ma un gol non fa un contratto, alla Juve si pretende continuità e non ba… - BiRaskolnikov : @kravotz Eh ma Foden al City ha guardiola, un tecnico che lo farà migliorare e guadagnare di più in futuro, garanti… -