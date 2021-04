Dl Sostegni | Anief per proroga contratti | stop licenziamenti e stabilizzazione precari scuola

(Di venerdì 9 aprile 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito degli emendamenti presentati dal sindacatoalla quinta e sesta commissione del Senato sul Dlè stato inserito anche il tema delladeied il tema del blocco dei, che si vorrebbe estendere da giugno sino ad ottobre. “Certamente queste norme devono essere applicate anche alla”, afferma il Presidente dell’, Marcello Pacifico, spiegando che questa esigenza è particolarmente sentita da coloro che hanno attivato un contenzioso per essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e che e insegnano da anni nelle scuole con titoli del primo Magistrale o come insegnante tecnico-pratico o, ancora, da coloro che sono stati ammessi agli orali dei concorsi con un provvedimento contrario del giudice e ...

