Cultura Crea 2.0, contributi a fondo perduto e finanziamenti per le Pmi del settore. Domande dal 26 aprile (Di venerdì 9 aprile 2021) di Angela Fragnelli* Una misura concreta che dimostra che con Cultura e Creatività si Creano ricchezza e posti di lavoro: "Cultura Crea 2.0". Agevolati, se sono rispettati i parametri di seguito elencati, i settori le cui attività si basano su valori Culturali e/o su espressioni artistiche e Creative. Tali attività comprendono lo sviluppo, la Creazione, la produzione, la diffusione e la conservazione di beni e servizi che incarnano espressioni Culturali, artistiche o altre espressioni Creative. I settori Culturali e Creativi comprendono, tra l'altro, l'architettura, gli archivi, le biblioteche, i musei, l'artigianato artistico, l'audiovisivo (compresi film, televisione, videogiochi e ...

