Covid, Marsilio annuncia: 40 comuni dell’Abruzzo zona rossa da lunedì 12 aprile (Di venerdì 9 aprile 2021) "Mentre a Chieti e Pescara non ci sono comuni in zona rossa e nel Teramano ne rimangono solo tre, in provincia dell'Aquila una vasta area della Marsica, compresa Avezzano, la zona della Piana di Navelli e paesi della Valle Subequana verranno messi in zona rossa a partire da lunedì prossimo". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 9 aprile 2021) "Mentre a Chieti e Pescara non ci sonoine nel Teramano ne rimangono solo tre, in provincia dell'Aquila una vasta area della Marsica, compresa Avezzano, ladella Piana di Navelli e paesi della Valle Subequana verranno messi ina partire daprossimo". L'articolo .

