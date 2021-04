Covid Germania, "c'è bisogno di un nuovo lockdown" (Di venerdì 9 aprile 2021) In Germania è necessario un nuovo lockdown nazionale per cercare di contenere la diffusione del coronavirus. Lo ha dichiarato il ministro della Sanità Spahn nel corso di una conferenza stampa a ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 aprile 2021) Inè necessario unnazionale per cercare di contenere la diffusione del coronavirus. Lo ha dichiarato il ministro della Sanità Spahn nel corso di una conferenza stampa a ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Germania: in una settimana +20% in terapia intensiva #covid - CottarelliCPI : Credo che, a meno di varianti nuove, questa ondata covid sarà l'ultima grazie ai vaccini. Teniamo duro e basta pole… - rtl1025 : ???? Non si terrà in #Germania il vertice fra Stato e Regioni sulle misure anti Covid previsto per lunedì prossimo a… - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Germania: in una settimana +20% in terapia intensiva #covid - JacZan : RT @kolozika: È aumentato del 20% in 7 giorni il numero dei pazienti ricoverati per #Covid in terapia intensiva in Germania (sono 4500). Lo… -