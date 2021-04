Casi di trombosi anche per vaccino Johnson & Johnson? Ema avvia revisione

(Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr –sospetti didopo ilJanssen di. Dopo la bufera scoppiata su AstraZeneca, adesso ci sono segnalazioni di eventi tromboembolici negli Stati Uniti dopo la somministrazione del;J. Di conseguenza il Prac, il comitato per la sicurezza dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema), hato unasu questo farmaco. L’obiettivo è analizzare le segnalazioni in questione, che evidenziano formazione di coaguli di sangue – con conseguente ostruzione di un vaso – in persone che hanno ricevuto questo farmaco anti Covid.; ...

... dopo un anno il Belpaese segna ancora una media giornaliera di 500 morti (è il dato di ieri) e si polemizza sull'uso di un vaccino come AstraZeneca per alcune decine didiche, per ...Coaguli che fanno pensare agli stessi rarissimidiche sono stati riscontrati in pazienti che avevano ricevuto AstraZeneca e plausibilmente collegati al vaccino, simile al Johnson e non ...NAPOLI – Dopo il caso AstraZeneca, l’Ema ha avviato una revisione anche per quanto riguarda Jenssen, il vaccino anti-Covid di Johnson & Johnson che l’Agenzia ha approvato lo scorso 11 marzo e che a gi ...Uno di essi è stato fatale. Coaguli che fanno pensare agli stessi rarissimi casi di trombosi che sono stati riscontrati in pazienti che avevano ricevuto AstraZeneca e plausibilmente collegati al ...