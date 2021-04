Bielsa, l’allenatore degli allenatori: 163 dei suoi 280 ex giocatori fanno il suo mestiere, “per merito suo” (Di venerdì 9 aprile 2021) “Ci ha fatto amare il calcio”, dice Pochettino, che allena il PSG ed è uno dei 163 allievi del Loco Bielsa, l’allenatore di allenatori. Il Telegraph li ha contati: sui 280 ex giocatori in pensione di Bielsa sono appunto 163 quelli che ora fanno il suo stesso lavoro. Più della metà. Una statistica troppo clamorosa per non trarre qualche conclusione. La prima, la più scontata, è che Bielsa fa innamorare i suoi giocatori del mondo in cui li allena. La ricerca, frutto di un minuzioso studio del giornalista argentino Carlos Arasaki, poi prende vigore anche per i nomi dei suoi discepoli, da Pep Guardiola e Jorge Sampaoli, il quale disse: “Ho spiato Marcelo per 10 anni, ho raggiunto un punto in cui ero dipendente da ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 aprile 2021) “Ci ha fatto amare il calcio”, dice Pochettino, che allena il PSG ed è uno dei 163 allievi del Locodi. Il Telegraph li ha contati: sui 280 exin pensione disono appunto 163 quelli che orail suo stesso lavoro. Più della metà. Una statistica troppo clamorosa per non trarre qualche conclusione. La prima, la più scontata, è chefa innamorare idel mondo in cui li allena. La ricerca, frutto di un minuzioso studio del giornalista argentino Carlos Arasaki, poi prende vigore anche per i nomi deidiscepoli, da Pep Guardiola e Jorge Sampaoli, il quale disse: “Ho spiato Marcelo per 10 anni, ho raggiunto un punto in cui ero dipendente da ...

