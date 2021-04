Al via le Menarini Pills of Art Junior, le video pillole di arte realizzate dai ragazzi per i ragazzi (Di venerdì 9 aprile 2021) Parola d'ordine: far parlare i giovanissimi con l'arte. Dopo il successo delle Menarini Pills of Art, con 18 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo, Menarini lancia la versione Junior, in cui un giovane esperto d'arte risponde alle domande, anche bizzarre, dei ragazzini sulle grandi opere del Rinascimento italiano. Un cambio di prospettiva divertente che i grandi artisti avrebbero approvato. FIRENZE, Italia, 9 aprile 2021 /PRNewswire/



"Chi sono i personaggi della Primavera e perché ballano in un frutteto e non in una sala da ballo?" E ancora. "Perché la Medusa è raffigurata su uno scudo?" Sono solo alcune delle domande dei giovanissimi protagonisti delle Pills of Art Junior, online sul canale YouTube ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Parola d'ordine: far parlare i giovanissimi con l'. Dopo il successo delleof Art, con 18 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo,lancia la versione, in cui un giovane esperto d'risponde alle domande, anche bizzarre, deini sulle grandi opere del Rinascimento italiano. Un cambio di prospettiva divertente che i grandi artisti avrebbero approvato. FIRENZE, Italia, 9 aprile 2021 /PRNewswire/"Chi sono i personaggi della Primavera e perché ballano in un frutteto e non in una sala da ballo?" E ancora. "Perché la Medusa è raffigurata su uno scudo?" Sono solo alcune delle domande dei giovanissimi protagonisti delleof Art, online sul canale YouTube ...

Advertising

DividendProfit : Menarini: al via le Pills of Art Junior, le video pillole di arte per ragazzi - mattinodinapoli : Al via le Menarini Pills of Art Junior, le video pillole di arte realizzate dai ragazzi per i ragazzi - Toscanaoggi : Al via le #Menarini #PillsofArtJunior, le video pillole di arte realizzate dai ragazzi per i ragazzi - salutedomani : Al via le Menarini Pills of Art Junior. Video pillole di arte realizzate dai ragazzi per i ragazzi - saluteh24com : Al via le Menarini Pills of Art Junior. Video pillole di arte realizzate dai ragazzi per i ragazzi -