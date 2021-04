Xiaomi Mi 11 Ultra, il display posteriore è lo stesso della Mi Band 5HDblog.it (Di giovedì 8 aprile 2021) Se avete sempre desiderato una Xiaomi Mi Band 5, perché non vi comperate… Un Mi 11 Ultra? Non è certo la soluzione più economica per portarsi a casa la smart Band di quinta generazione del produttore cinese, ma lo schermo è proprio lo stesso. L’ha svelato l’amministratore delegato Lei Jun nel corso di una diretta streaming in Cina. Il dirigente non ha voluto spiegare il perché, ma i vantaggi rispetto all’implementazione di un display creato ad hoc sono piuttosto ovvi da intuire – zero costi per lo sviluppo, capacità di produzione già affermata, e magari qualche pezzo avanzato in magazzino che ora viene smaltito in modo intelligente. Il display secondario posteriore, ricordiamo, permette all’utente di sfruttare la poderosa tripla fotocamera principale ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 8 aprile 2021) Se avete sempre desiderato unaMi5, perché non vi comperate… Un Mi 11? Non è certo la soluzione più economica per portarsi a casa la smartdi quinta generazione del produttore cinese, ma lo schermo è proprio lo. L’ha svelato l’amministratore delegato Lei Jun nel corso di una diretta streaming in Cina. Il dirigente non ha voluto spiegare il perché, ma i vantaggi rispetto all’implementazione di uncreato ad hoc sono piuttosto ovvi da intuire – zero costi per lo sviluppo, capacità di produzione già affermata, e magari qualche pezzo avanzato in magazzino che ora viene smaltito in modo intelligente. Ilsecondario, ricordiamo, permette all’utente di sfruttare la poderosa tripla fotocamera principale ...

