"Vietato parlarne". Una circolare per zittire Fabio Fazio (e non solo): esplode il bubbone in Rai (Di giovedì 8 aprile 2021) La Rai silenzia conduttori e ospiti. Guai infatti parlare della concorrenza durante una trasmissione in onda sulla tv di Stato. Il monito - stando a quanto riportato da Davidemaggio.it - sarebbe arrivato dopo alcune "promozioni" di realtà televisive esterne al servizio pubblico. Vale anche per Fabio Fazio che nelle scorse settimane aveva lanciato Lol, programma di Amazon Prime. Una svista durante Che tempo che fa in occasione dell'ospitata di Fedez, che di quel programma è proprio il conduttore, costa caro a tutta Viale Mazzini. Ma Fazio è in buona compagnia. A parlare del programma Lol anche Mara Maionchi a Soliti Ignoti, proprio alla vigilia del lancio delle puntate. Fedez sul programma di Rai 3 aveva sponsorizzato anche un'altra campagna. Questa però ben più importante. In piena pandemia il rapper assieme alla moglie ...

