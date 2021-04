Vaccinazioni in azienda, in Sicilia intesa Regione-Confindustria-Confapi (Di giovedì 8 aprile 2021) Saranno oltre 1.500 le aziende coinvolte nel piano di vaccinazione in Sicilia. “È una grande lezione di civiltà, di prevenzione, ma anche una testimonianza di attenzione verso il mondo del lavoro e della produzione”, dice il presidente della Regione, Nello Musumeci. fsc/mrv su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 aprile 2021) Saranno oltre 1.500 le aziende coinvolte nel piano di vaccinazione in. “È una grande lezione di civiltà, di prevenzione, ma anche una testimonianza di attenzione verso il mondo del lavoro e della produzione”, dice il presidente della, Nello Musumeci. fsc/mrv su Il Corriere della Città.

