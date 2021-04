Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Luca Fa piangere Una Dama! (Di giovedì 8 aprile 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Samantha parla di Alessio in un’esterna con Bohdan, scatenando l’ira del corteggiatore che non desidera essere nominato. Intanto Elisabetta piange per Luca… Ecco cosa è successo Oggi a Uomini e Donne! Nella Puntata quotidiana si è parlato di Samantha e Alessio. La tronista sta frequentando persone nuove e, durante un’esterna fatta con il corteggiatore Bohdan, ha fatto riferimento ad Alessio. Questo ha fatto scoppiare un forte litigio. Ecco che cosa è successo nella Puntata di Oggi. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Alessio offeso con Samantha e Bohdan! La Puntata si apre con Samantha ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 8 aprile 2021)di: Samantha parla di Alessio in un’esterna con Bohdan, scatenando l’ira del corteggiatore che non desidera essere nominato. Intanto Elisabetta piange per… Ecco cosa è successo! Nellaquotidiana si è parlato di Samantha e Alessio. La tronista sta frequentando persone nuove e, durante un’esterna fatta con il corteggiatore Bohdan, ha fatto riferimento ad Alessio. Questo ha fatto scoppiare un forte litigio. Ecco che cosa è successo nelladidi: Alessio offeso con Samantha e Bohdan! Lasi apre con Samantha ...

Advertising

lauraboldrini : #vonderLeyen su un divano. I due uomini al centro della scena. Non è il caso, non è maleducazione. È un tema poli… - SabrinaSalerno : Questa sera donne contro uomini #NameThatTune Indovina la canzone ore 21.30 su @TV8it - GiovanniToti : Solidarietà al Generale #Figliuolo, vittima di attacchi vergognosi e denigratori. Agli uomini e alle donne in divis… - regynadeserto : @PalmiroGanassin @AlessandraOdri Io parlavo in generale . Bisogna che un uomo rispetti sempre una donna ,se è un ve… - comilara : RT @GiovanniToti: Solidarietà al Generale #Figliuolo, vittima di attacchi vergognosi e denigratori. Agli uomini e alle donne in divisa va a… -