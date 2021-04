UGL, al via tour nazionale in 30 città “Il Lavoro Cambia anche Noi” (Di giovedì 8 aprile 2021) Prenderà il via da venerdì 9 aprile da Roma, per concludersi il 1° maggio, in occasione della Festa del Lavoro, il tour nazionale dell’UGL per “rivendicare la centralità del Lavoro” con lo slogan “Il Lavoro Cambia anche Noi!”. Sono previste 30 tappe nelle principali città italiane, da Nord a Sud. A bordo di un autobus, il sindacato incontrerà i lavoratori nelle piazze, ... L'articolo UGL SICILIA. Leggi su uglsicilia (Di giovedì 8 aprile 2021) Prenderà il via da venerdì 9 aprile da Roma, per concludersi il 1° maggio, in occasione della Festa del, ildell’UGL per “rivendicare la centralità del” con lo slogan “IlNoi!”. Sono previste 30 tappe nelle principaliitaliane, da Nord a Sud. A bordo di un autobus, il sindacato incontrerà i lavoratori nelle piazze, ... L'articolo UGL SICILIA.

