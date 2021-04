Tv: amicizia e passione ingredienti de' ‘La Compagnia del Cigno 2' su Rai1 (2) (Di giovedì 8 aprile 2021) (Adnkronos) - amicizia, ma non solo, precisa Cotroneo: “Abbiamo raccontato il talento aspirazionale dei ragazzi senza inserire le storie nel contesto del Covid, parlando di temi cari come la famiglia e quello dell'affidamento dei figli ai single, nonché il tema sentimentale dei ragazzi e il rapporto del maschile con il femminile. Non c'è la cronaca, che nella prima serie avevamo voluto inserire con il racconto del terremoto di Amatrice, ma l'attualità del nostro Paese”. Alessandro Roia, che nella serie interpreta Daniele, lo zio omosessuale del protagonista, sottolinea l'aspetto attuale del proprio ruolo, che rappresenta “il concetto alternativo della famiglia, l'affidamento dei minori ai single e l'omosessualità. Un tema trattato con onestà, affrontando non solo il macroproblema burocratico, ma anche quello delle difficoltà intime di due persone, che si sviluppa fra ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) (Adnkronos) -, ma non solo, precisa Cotroneo: “Abbiamo raccontato il talento aspirazionale dei ragazzi senza inserire le storie nel contesto del Covid, parlando di temi cari come la famiglia e quello dell'affidamento dei figli ai single, nonché il tema sentimentale dei ragazzi e il rapporto del maschile con il femminile. Non c'è la cronaca, che nella prima serie avevamo voluto inserire con il racconto del terremoto di Amatrice, ma l'attualità del nostro Paese”. Alessandro Roia, che nella serie interpreta Daniele, lo zio omosessuale del protagonista, sottolinea l'aspetto attuale del proprio ruolo, che rappresenta “il concetto alternativo della famiglia, l'affidamento dei minori ai single e l'omosessualità. Un tema trattato con onestà, affrontando non solo il macroproblema burocratico, ma anche quello delle difficoltà intime di due persone, che si sviluppa fra ...

TV7Benevento : Tv: amicizia e passione ingredienti de’ ‘La Compagnia del Cigno 2’ su Rai1 (3)... - TV7Benevento : Tv: amicizia e passione ingredienti de’ ‘La Compagnia del Cigno 2’ su Rai1 (2)... - VateGabriele : @FelipeKarmelo @ilmaloservizio @GaIadhrim @hermes_ticks @_tteokbokkiwa_ Fra uomo e donna non può esserci amicizia.… - ohangiedon : La mafia fatata in un momento di estremo estro artistico torna alla sua passione n.1: Xuxa, ovviamente con nulla di… - 4SLANJ4DE : @softestcler allora consiglio tantissimo sakamichi no apollon su tutti gli altri! è molto bello, parla dell’amicizi… -