Trucco occhi primavera estate 2021: grafismi in punta di eyeliner (Di giovedì 8 aprile 2021) Il Trucco occhi della primavera si fa sempre più grafico. E prende in prestito dagli astucci di architetti e artisti gli strumenti di scrittura più tecnologici e performanti per disegnare sul volto le emozioni. Via libera dunque a eyeliner di precisione, pennarelli con punte flessibile, pastelli a cera glitterati e matite automatiche con mine ricaricabili e iperpigmentate. Ecco qualche consiglio per guardare il mondo con uno sguardo nuovo e affrontare con Euphoria (come insegna la serie tv più amata dalla Generazione Z) la scelta. occhio al pennino Il pennino è determinante per la riuscita di un Trucco occhi grafico senza sbavature. Quello di Felineyes Waterproof eyeliner Stylo, “pennarello” in abito leopardato di Dolce & Gabbana, è in feltro: ... Leggi su amica (Di giovedì 8 aprile 2021) Ildellasi fa sempre più grafico. E prende in prestito dagli astucci di architetti e artisti gli strumenti di scrittura più tecnologici e performanti per disegnare sul volto le emozioni. Via libera dunque adi precisione, pennarelli con punte flessibile, pastelli a cera glitterati e matite automatiche con mine ricaricabili e iperpigmentate. Ecco qualche consiglio per guardare il mondo con uno sguardo nuovo e affrontare con Euphoria (come insegna la serie tv più amata dalla Generazione Z) la scelta.o al pennino Il pennino è determinante per la riuscita di ungrafico senza sbavature. Quello di Felineyes WaterproofStylo, “pennarello” in abito leopardato di Dolce & Gabbana, è in feltro: ...

Advertising

Frances14924568 : @Gioia24988473 Ma no Gioia dai che ai dei bei Occhi anche senza trucco, buongiorno e buon giovedì ???? - polipobipolare : @sosottona HAI GLI OCCHI PIÙ VERDI DELLA SESSIMIGLIA GIRA CHE GUARDA ME LASCI UNA SCIA DI PECCATO E VANIGLIA COME D… - CircusRedTicket : RT @emituitt: La Meraviglia passa tutta dagli occhi ma se quella che esce è magia fate attenzione a quella che entra. A volte è un trucco. - mauro_big_pingu : @WomanInBlack24 Ma ha gli occhi a cuoricino; trucco i realtà? - Francyb_90 : Sorella del 4, hanno gli occhi molto simili così come pure il trucco #isolitiignoti -