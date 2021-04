Sondaggi politici elettorali oggi 8 aprile 2021 | il Pd più forte con M5S | ma il centrodestra resta avanti

(Di giovedì 8 aprile 2021)(8– Ilrispetto al centrosinistra, anche nel caso di un’alleanza tra Pd e M5S. Il dato emerge dalo sulle intenzioni di voto degli italiani realizzato da Ipsos per il programma di La7 DiMartedì e andato in onda martedì 6. Ilcon Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, secondo ilo, raggiungerebbe il 47,7 per cento dei consensi. Una coalizione giallorossa con i pentastellati (ma senza Iv) potrebbe arrivare al 40,6 per cento, invece l’eventuale lista del ...

Advertising

vp1053 : RT @LaNotiziaTweet: Sondaggi politici: Conte piace a più della metà degli italiani, che preferiscono Crimi a Renzi - Massimi52131600 : @krakendas @basolik Si infatti, c'è un incertezza politica incredibile, credo che tra 2 anni ci saranno parecchie s… - LuigiAssecasa : RT @LaNotiziaTweet: Sondaggi politici: Conte piace a più della metà degli italiani, che preferiscono Crimi a Renzi - Nico01042014 : RT @LaNotiziaTweet: Sondaggi politici: Conte piace a più della metà degli italiani, che preferiscono Crimi a Renzi - marcomoltomale : RT @LaNotiziaTweet: Sondaggi politici: Conte piace a più della metà degli italiani, che preferiscono Crimi a Renzi -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi politici

Sui giornali, neid'opinione e nelle campagne elettorali rimase un vuoto. Le minacce al ... Se qualcuno tra quei responsabilie opinionisti che non avevano un'agenda ostile agli ..., opinionisti, virologi. Se ne parla poco, anzi niente, anche nei talk show (dove non si ... pare proprio di no, almeno agli occhi dei 'partiti egoisti' che, secondo tutti i, sono ...Letta prefigura una coalizione con il M5s in cui il presidente del Consiglio lo esprime il partito che prende più voti. E intanto in tv i democratici difendono il governo precedente assai più dell’att ...È il fiore all’occhiello della civiltà nordica, il bene primario da difendere e di cui essere orgogliosi. Ma se la comunicazione viene manipolata, come racconta Elisabeth Åsbrink in “Made in Sweden” ( ...