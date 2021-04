Serena Rossi torna con Canzone Segreta su Rai 1

Leggi su funweek

(Di giovedì 8 aprile 2021) Sono Orietta Berti, Belen Rodriguez, Ornella Muti, Eleonora Daniele, Marco Bocci e Alessio Boni gli ospiti d’eccezione del nuovo appuntamento con “”, lo spettacolo emotainment prodotto in collaborazione con Blu Yazmine in onda venerdì 9 aprile alle 21.25 su Rai1. Padrona di casa sarà, che gestirà le emozioni su quella poltrona bianca, elemento iconico e identificativo del programma, dalla quale passeranno i sei ospiti. Ognuno sarà accompagnato dalle prime note della suadel cuore in un mondo costruito con i suoi ricordi più intimi. La musica sarà supportata dalla forza delle immagini, tra fotografie e filmati che scorreranno sul grande schermo, e insieme avranno il compito di far riemergere i momenti più importanti della sua vita. Anche in questa puntata le ...