Sedia negata a von der Leyen, il Pd mette una poltrona vuota al centro della Camera. Lorenzin: "Offesa all'Europa e alle donne private dei diritti" (Di giovedì 8 aprile 2021) Il Partito democratico ha messo una poltroncina vuota al centro dell'emiciclo di Montecitorio. Un gesto simbolico che richiama l'assenza di una Sedia per Ursula von der Leyen durante l'incontro con il presidente turco Erdogan. "Ieri c'è stata un'Offesa grave all'Europa e all'Unione Europea attraverso un gesto". Così la deputata del Pd Beatrice Lorenzin durante il suo intervento alla Camera. "Offendere la von der Leyen significa offendere l'Unione Europea e quello che essa rappresenta nel mondo per la difesa dei diritti umani e delle donne. L'Europa è un faro per milioni di donne e uomini che vivono in Paesi dove non hanno gli stessi diritti che abbiamo noi", ha ...

