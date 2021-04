Roma, Cristante: «Subiamo troppi gol. Ajax pericoloso» (Di giovedì 8 aprile 2021) Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Europa League contro l’Ajax Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Europa League contro l’Ajax. Le sue dichiarazioni. «L’Ajax è veloce e pericoloso, dovremo essere bravi nella fase difensiva e cogliere ogni occasione a noi favorevole. La Roma deve migliorare dietro, Subiamo troppi gol. Abbiamo preparato bene la partita, dobbiamo andare avanti sulla nostra strada e seguire le indicazioni del mister». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Bryan, centrocampista della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Europa League contro l’Bryan, centrocampista della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Europa League contro l’. Le sue dichiarazioni. «L’è veloce e, dovremo essere bravi nella fase difensiva e cogliere ogni occasione a noi favorevole. Ladeve migliorare dietro,gol. Abbiamo preparato bene la partita, dobbiamo andare avanti sulla nostra strada e seguire le indicazioni del mister». Leggi su Calcionews24.com

