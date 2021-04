Riccardo Monti: “Io, in campo per Napoli” (e coi Verdi accerchia il Pd filo-grillino) (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Attacco al Pd del segretario Marco Sarracino. Il quale, fino a qualche giorno fa, già sentiva di essere a un buon punto per chiudere la partita-Napoli con un accordo tra il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle col nome di Roberto Fico candidato sindaco. Oggi, prima Riccardo Monti, imprenditore molto vicino al Governatore De Luca, ha detto all’Adnkronos che “per Napoli sono in campo e lo dico senza i tatticismi e le ipocrisie che spesso caratterizzano la politica“. Poi i Verdi della portavoce Fiorella Zabotto e del consigliere regionale Francesco Borrelli, per la terza volta in una quindicina di giorni, hanno diramato un comunicato nel quale hanno affermato: “Serve un candidato sindaco unitario o le primarie del centrosinistra come ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Attacco al Pd del segretario Marco Sarracino. Il quale, fino a qualche giorno fa, già sentiva di essere a un buon punto per chiudere la partita-con un accordo tra il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle col nome di Roberto Fico candidato sindaco. Oggi, prima, imprenditore molto vicino al Governatore De Luca, ha detto all’Adnkronos che “persono ine lo dico senza i tatticismi e le ipocrisie che spesso caratterizzano la politica“. Poi idella portavoce Fiorella Zabotto e del consigliere regionale Francesco Borrelli, per la terza volta in una quindicina di giorni, hanno diramato un comunicato nel quale hanno affermato: “Serve un candidato sindaco unitario o le primarie del centrosinistra come ...

