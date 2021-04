Riaprono le scuole: tra gioia, proteste e quale assembramento (Di venerdì 9 aprile 2021) di Monica De Santis Tornano a suonare le campanelle in alcune scuole del salernitano. Da ieri in classe gli alunni degli asili, materne, elementari e prima media .?E come spesso accade da quando è scoppiata la pandemia arrivano, come si suol dire “gioie e dolori”.?Se da un lato molti genitori gioiscono nel vedere i propri figli tornare in presenza dall’altra parte iniziano ad arrivare anche le prime segnalazioni di assembramenti davanti alle scuole, come ad esempio davanti alla media Pirro di?Salerno, dove stamattina una decina di ragazzini si è assembrata davanti all’ingresso della scuola in attesa di poter rientrare in classe. Se da un lato la Condacons esprime la propria gioia per il ritorno in classe di buona parte degli studenti, sempre la stessa condanna l’atteggiamento di alcuni sindaci della provincia di Salerno, che hanno ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 9 aprile 2021) di Monica De Santis Tornano a suonare le campanelle in alcunedel salernitano. Da ieri in classe gli alunni degli asili, materne, elementari e prima media .?E come spesso accade da quando è scoppiata la pandemia arrivano, come si suol dire “gioie e dolori”.?Se da un lato molti genitori gioiscono nel vedere i propri figli tornare in presenza dall’altra parte iniziano ad arrivare anche le prime segnalazioni di assembramenti davanti alle, come ad esempio davanti alla media Pirro di?Salerno, dove stamattina una decina di ragazzini si è assembrata davanti all’ingresso della scuola in attesa di poter rientrare in classe. Se da un lato la Condacons esprime la propriaper il ritorno in classe di buona parte degli studenti, sempre la stessa condanna l’atteggiamento di alcuni sindaci della provincia di Salerno, che hanno ...

mante : È tutto esattamente come prima ma il segretario del PD dice che le scuole riaprono in sicurezza. Non ce la possiamo… - RomeoSantinon : @ItaliaViva @davidefaraone Abbiamo ritardato il vaccino ad un milione di anziani per vaccinare gli insegnanti e anc… - ProGianmarco : RT @Damiano_Coletta: Consegnata una nuova mensa per la scuola elementare E. De Amicis con @ProGianmarco. Riaprono le scuole e cerchiamo di… - vesuvianonews : La riapertura o meno delle scuole in presenza è uno di quei temi abilmente agitati dai media nazionali asserviti ai… - TG24info : Alvito – Covid, le scuole riaprono ma i dubbi restano. Il Gruppo di opposizione #Alvito -