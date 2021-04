PAC-MAN 99 è disponibile da oggi su Nintendo Switch (Di giovedì 8 aprile 2021) Il celebre editore e sviluppatore di videogiochi BANDAI NAMCO Entertainment Europe annuncia che PAC-MAN 99 è ora disponibile per Nintendo Switch. PAC-MAN 99 è il primo vero titolo multiplayer online nello storico franchise di PAC-MAN. Novantanove giocatori di PAC-MAN si sfideranno tra loro finché non ne rimarrà solo uno. Divora le palline della potenza per attivare alcuni power-up e inviare Pac-Man speciali nei labirinti degli avversari, così da diventare l’ultimo PAC rimasto. PAC-MAN 99 è un’offerta speciale disponibile solo per i membri di Nintendo Switch Online*, che potranno giocarci senza alcun costo aggiuntivo. Sviluppato da Arika Co., Ltd., PAC-MAN 99 riprende il classico gameplay arcade di PAC-MAN, adorato da milioni di fan in tutto il mondo negli ultimi 40 anni, per ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 8 aprile 2021) Il celebre editore e sviluppatore di videogiochi BANDAI NAMCO Entertainment Europe annuncia che PAC-MAN 99 è oraper. PAC-MAN 99 è il primo vero titolo multiplayer online nello storico franchise di PAC-MAN. Novantanove giocatori di PAC-MAN si sfideranno tra loro finché non ne rimarrà solo uno. Divora le palline della potenza per attivare alcuni power-up e inviare Pac-Man speciali nei labirinti degli avversari, così da diventare l’ultimo PAC rimasto. PAC-MAN 99 è un’offerta specialesolo per i membri diOnline*, che potranno giocarci senza alcun costo aggiuntivo. Sviluppato da Arika Co., Ltd., PAC-MAN 99 riprende il classico gameplay arcade di PAC-MAN, adorato da milioni di fan in tutto il mondo negli ultimi 40 anni, per ...

