“Non ce l’abbiamo fatta”. Stefania Orlando dà la notizia, ma non è quella che i fan si aspettavano (Di giovedì 8 aprile 2021) Niente da fare, Babilonia dovrà aspettare. Stefania Orlando, tra le protagoniste indiscusse dell’ultimo Grande Fratello Vip, ha avuto un contrattempo e ha dovuto rimandare la registrazione del video della sua ultima canzone, “Babilonia” appunto. Nelle ultime settimane la conduttrice vip è tornata a far parlare di sé visto il successo riscosso nel reality Alfonso Signorini. Naturalmente è tornata alla ribalta la sua vita privata, il complicato rapporto con l’ex marito Andrea Roncato e la serenità ritrovata con Simone Gianlorenzi. Nelle ultime ore, tuttavia, Stefania ha detto la sua anche sul fenomeno del cosiddetto ‘catcalling’, ovvero ‘l’usanza’ di fischiare per strada al passaggio di una bella donna. A lanciare la protesta era stata la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, Aurora. Seguita dall’attrice Vittoria Puccini. E la ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 8 aprile 2021) Niente da fare, Babilonia dovrà aspettare., tra le protagoniste indiscusse dell’ultimo Grande Fratello Vip, ha avuto un contrattempo e ha dovuto rimandare la registrazione del video della sua ultima canzone, “Babilonia” appunto. Nelle ultime settimane la conduttrice vip è tornata a far parlare di sé visto il successo riscosso nel reality Alfonso Signorini. Naturalmente è tornata alla ribalta la sua vita privata, il complicato rapporto con l’ex marito Andrea Roncato e la serenità ritrovata con Simone Gianlorenzi. Nelle ultime ore, tuttavia,ha detto la sua anche sul fenomeno del cosiddetto ‘catcalling’, ovvero ‘l’usanza’ di fischiare per strada al passaggio di una bella donna. A lanciare la protesta era stata la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, Aurora. Seguita dall’attrice Vittoria Puccini. E la ...

Advertising

marattin : Come commissione Finanze vogliamo evitare di trovarci, dopo il Covid, con imprese piene di debito e povere di capit… - borghi_claudio : @GiulioMarini2 @lucabattanta @maiameraime @VBombacci @JackFra9 @fdragoni MA SVEGLIA!!! Ma viene a spiegare A ME la… - Mov5Stelle : Buon ritorno a #scuola! Domani 5,3 milioni di studentesse e studenti torneranno in classe. Abbiamo riportato tra i… - MartaG_87 : RT @Dida_ti: L’ingresso per la meraviglia è molto basso: dobbiamo abbassarci finché non abbiamo l’altezza di un bambino per entrare. Fabri… - NadinKomTrikru : RT @michelapagliau1: non mi riprenderò mai,mai. abbiamo sofferto insieme adesso l'unica cosa che voglio è che eren sia finalmente libero e… -